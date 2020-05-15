الصحة السودانية: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 1964 شخصا.

وفي بيان، أكدت الوزارة وفاة حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في عموم البلاد إلى شخصًا91، فيما تماثلت 7 حالات للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 205 أشخاص منذ بدء الجائحة بالبلاد في مارس الماضي".

كما شددت على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وآداب العطس والسعال، والالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، إلا للضرورة القصوى.