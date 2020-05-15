زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب نيفادا وشرق كاليفورنيا بأميركا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي في ​الولايات المتحدة الأميركية​، عن أنها رصدت زلزالا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر ضرب أجزاء من ولايتي نيفادا و​كاليفورنيا​، مؤكدة أن "بؤرة الزلزال الذي تم رصده في الساعة الـ11:03 بالتوقيت العالمي المنسق (17.03 بتوقيت غرينيتش) تقع على بعد 56 كلم شمال غربي مدينة تونوباه، و على عمق 4.1 كلم تحت سطح الأرض".

وأفادت تقارير صحفية عن أن الزلزال هز غرب ولاية نيفادا وشرق كاليفورنيا، و لم ترد بعد تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار مادية جراءه.