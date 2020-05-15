زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب نيفادا وشرق كاليفورنيا بأميركا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأميركية، عن أنها رصدت زلزالا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر ضرب أجزاء من ولايتي نيفادا وكاليفورنيا، مؤكدة أن "بؤرة الزلزال الذي تم رصده في الساعة الـ11:03 بالتوقيت العالمي المنسق (17.03 بتوقيت غرينيتش) تقع على بعد 56 كلم شمال غربي مدينة تونوباه، و على عمق 4.1 كلم تحت سطح الأرض".
وأفادت تقارير صحفية عن أن الزلزال هز غرب ولاية نيفادا وشرق كاليفورنيا، و لم ترد بعد تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار مادية جراءه.
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