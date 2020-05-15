روبير الأبيض: لماذا لا يعين زياد شبيب محافظا أصيلا في بيروت؟

أعرب رئيس ​المجلس الارثوذكسي​ اللبناني روبير الأبيض، في بيان، عن رفضه لما "ما يتم تداوله عن تكليف موظف بالوكالة ​محافظ​ا ل​بيروت​ أيا كان هذا الموظف"، مشددا على أن "هذا الخيار مرفوض رفضا قاطعا"، متسائلا: "لم لا يتم تثبيت ​القاضي زياد شبيب​ محافظا أصيلا في بيروت، فهل الحجة قانونية؟ بالطبع، لا".



واضاف: "لقد خاب املنا مرة اخرى كنا نتابع منذ فترة التعيينات الاخيرة وخصوصا بالنسبة الى تعيين محافظ جديد ل​مدينة بيروت​، ولكن لم يحصل"، مؤكدا أن "المجلس الارثوذكسي وابناء الطائفة الارثوذكسية وابناء بيروت يرفضون رفضا قاطعا هذه الآلية (تكليف بالوكالة)، ويطالبون اما بتعيين محافظ اصيل او اعادة تكليف القاضي شبيب".

وشدد على "أننا لا نريد ان يعيد التاريخ نفسه ونتذكر الايام الماضية حين عين بالانابة محافظ ​طرابلس​ القاضي ​ناصيف قالوش​ لسنوات ولا نريد اعادة الزمن الى الوراء". وجدد مطالبته "ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ولرئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ تعيين محافظ اصيل أرثوذكسي - ارثوذكسي مستقيم الرأي من خارج القيد الحزبي والتبعية السياسية".

