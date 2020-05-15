أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه "بتاريخه، وفي محلة ​بئر العبد​ أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ كلاً من (م.ش) و(ح.أ) على أثر إشكال فردي تطور إلى تضارب و​إطلاق نار​ من أسلحة حربية، ما أدّى إلى وفاة (ح.ي) وإصابة شقيقه الرقيب في الجيش (ح.ي). وقد عُثر في منزل (م.ش) على كمية من ​المخدرات​ وعدد من الهواتف الخلوية. كما أوقفت الدورية المذكورة المدعو (ي.ي) والسوري (ع.ح) بعد محاولتهما تهريب (ح.أ) من إحدى المستشفيات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف أشخاص في محلة بئر العبد على أثر إشكال فردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.