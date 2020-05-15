لفت المكتب الإعلامي في ​رئاسة الحكومة​ في بيان الى أن "البعض عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، يحاولون تحوير تفسير روحية ومضمون كلام عقيلة رئيس ​مجلس الوزراء​ نوار مولوي بشأن لبننة العمالة في ​لبنان​ عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلاً من العاملين والعاملات الأجانب"، موضحا أن "ما قصدته مولوي واضح في سياق الكلام، وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد ​اللبنانيون​ على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحكومة: البعض يحاول تحوير مضمون كلام عقيلة دياب عن لبننة العمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.