وزني:مستعدون لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة بعد تلقي الدعم الخارجي

أعلن ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، في ​مقابلة​ مع وكالة "فرانس برس" "أننا مستعدون لتلبية طلب ​صندوق النقد​ الدولي بتعويم سعر صرف ​الليرة​ لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن"، مشيرا الى أن "صندوق النقد يطالب دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة ال​لبنان​ية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم".

ولفت الى أنه "علينا تعديل ​سياسة​ التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم"، معلنا أن "الحكومة ترغب بخفض عدد ​المصارف​ التجارية البالغ عددها 49 إلى نحو النصف، في إطار خطة إصلاحية تتضمن إعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​".

وأوضح أن "هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة وهناك خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج وهو أمر طبيعي"، مضيفاً "في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض الرقم إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة".