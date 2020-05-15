تسجيل صفر إصابات بكورونا في تونس لليوم الخامس على التوالي

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تسجيل "صفر حالة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي"، واستقرت بذلك حصيلة الاصابات في مستوى 1032 اصابة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد مطلع آذار الفائت، ومازال 217 شخصا مصابا من بينهم ثلاثة في المستشفى.
كما شرعت السلطات في إعادة فتح المحلات التجارية الكبرى والأسواق الجمعة مشددة على وجوب احترام التدابير الصحية، وخفّفت ساعات مدة حظر التجول الليلي.
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