نقابة موظفي مصرف لبنان طالبت باطلاق مازن حمدان: الهجمة مستمرة على المؤسسة البعيدة عن كل فساد

استنكرت نقابة موظفي ​مصرف لبنان​ في بيان "الهجمة المستمرة على مصرف لبنان المؤسسة النموذج البعيدة كل البعد عن كل فساد، والتي تعمل ليلا نهارا للحفاظ على ​الأمن​ الاجتماعي لجميع اللبنانيين"، مدينا "توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان، الحائز على الشهادات العالية والذي يتمتع بالمناقبية والنزاهة وبصفات الشاب القدير الصادق والحائز على ثقة جميع زملائه، والذي يعمل بكل شفافية وله في قلوبهم كل ​المحبة​ والإحترام والتقدير التي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية الجادة والناجحة في إدارته لجميع المهام التي أوكلت إليه، وإن المجلس مع كافة الموظفين يقفون صفا واحدا إلى جانب زميلهم الذي يفتخرون به للوصول إلى الحقيقة الناصعة في هذا الملف".

كما أكد المجلس إيمانه "ب​القضاء اللبناني​ وحكمته ويطالبه الإسراع بإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن وإعادته إلى عائلته كريما مرفوع الرأس، مع ثقة المجلس المطلقة بإظهار الحقيقة وإنصافه كونه كان يقوم بواجباته الإدارية، داعيا جميع الموظفين الى "يكونوا جاهزين للدعوة إلى حضور جمعية عامة لمواكبة التطورات، ويبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات وإتخاذ القرار المناسب".