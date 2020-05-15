الملك عبدالله: ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام كبير مع إسرائيل

أشار ملك ​الأردن​ عبدالله الثاني إلى أن "ضم ​إسرائيل​ أجزاء من ​الضفة الغربية​، سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن"، مشددا خلال حديث مع صحيفة "​دير شبيغل​" الألمانية، على أن "حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضًا بشدة في اجتماعات ​جامعة الدول العربية​"، منوّهًا بأن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدمًا".

كما لفت ملك الأردن إلى أنه "إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة".

وردا على سؤال ما إذا كان الأردن سيعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، شدد الملك الأردني على أنه "لا يريد أن يطلق التهديدات أو أن يهيئ جوًا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضم"، منوّهًا بأن "الأردن تتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط".