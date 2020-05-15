الصحة السعودية: 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفالة

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 2307 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 49176 إصابة.

وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أن حالات التعافي في البلاد تجاوزت الـ 21869 حالة.

كما أكدت تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 292 حالة وفاة، منوّهةً بأن عدد الفحوصات التي أجرتها تخطت النصف مليون فحص.