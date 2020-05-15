549 إصابة جديدة و138 قتيلا بكورونا في إسبانيا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، أنها أحصت 138 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يشكل عودة إلى مسار الانخفاض في معدلات الضحايا الجدد بعد أن شهدت ارتفاعا، أمس الخميس، وبلغت 217 حالة.

وارتفع إجمالي ضحايا الفيروس في إسبانيا، منذ بدأ الأزمة 27 ألفا و459 حالة، فيما سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1409 حالة تعاف من الوباء، في عموم البلاد، التي تعتبر ثاني أكثر البلدان تضررا من حيث أعداد المصابين بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سجلت وزارة الصحة الإسبانية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 230 ألفا و183 حالة وفق الحصيلة ذاتها.