مواطن جزائري “يذبح” نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة

نقل مواطن جزائري، ليلة أمس الخميس، إلى مستشفى محمد الخامس في طنجة، بعد محاولته الانتحار في شقته، لأسباب لا تزال مجهولة.
وحسب مصدر مطلع، فإن الأمر يتعلق بمواطن جزائري، ذي 35 سنة، يقيم في مدينة طنجة، والذي أقدم على ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد، ما سبب له جروحا خطيرة على مستوى عنقه، إذ نقل على إثر ذلك إلى قسم الانعاش في مستشفى محمد الخامس.
وتم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية لمعرفة ملابسات، ودوافع انتحار المواطن الجزائري.
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