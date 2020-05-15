عاجل..التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا..أعلاها 7 بجهة طنجة تطوان وأقلها حالة بسوس وفاس مكناس

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة فيما يخص الحالات الجديدة، التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في المملكة خلال الـ18 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة، تسجيل حالات إصابة جديدة، توزعت بين 3 حالات جديدة بجهة الدارالبيضاء التي ارتفعت حصيلتها التراكمية من المصابين إلى 1860 حالة، فيما سجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة 7 حالات جديدة، بإجمالي 945 حالة.

كما سجلت جهة مراكش- ٱسفي2 حالات جديدة، ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي بها إلى 1240 حالة.

فيما سجلت جهة الرباط- سلا- القنيطرة 2 حالات جديدة بإجمالي 663 حالة.

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أما جهة فاس- مكناس، فسجلت حالة واحدة جديدة بإجمالي 924 حالة، كما سجلت جهة سوس ماسة بدورها حالة إصابة واحدة جديدة، لترتفع الحصيلة التراكمية لأعداد الإصابات بها إلى 73 حالة.

أما باقي الجهات الست، فلم تسجل خلال هذه الفترة أي حالات جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.