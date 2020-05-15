مأساة العالقين.. وفاة مأساوية لشابة مغربية في حمام ملجأ المشردين في مليلية المحتلة

في ظل تفاقم أزمة العالقين المغاربة خارج الحدود، نقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، قصة مأساوية لشابة مغربية ماتت في ملجأ للمشردين، بعدما وجدت نفسها عالقة في مليلية المحتلة، دون مأوى.

ونقلت صحيفة “لافانغارديا” الإسبانية، اليوم، أن شابة مغربية، تبلغ من العمر 34 سنة، وجدت ميتة ليلا، في الملجأ المؤقت، الخاص بالمشردين في مليلية المحتلة، والذي وضع لهم خلال فترة الحجر الصحي، في ظل حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جثة الشابة، وجدت في الحمام، في ظل عدم وضوح أسباب وفاتها، ودخول النيابة العامة على الخط، بإصدارها طلبا لتشريح الجثة.

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ونقلت وكالة أوربا بريس أن قصة وفاة الشابة المغربية في ملجأ المشردين في مليلية المحتلة بدأت في ساعة الإفطار، إذ لاحظ العالقون، الذين كانوا معها غيابها عن الإفطار، وبعد البحث عنها، وجدت فاقدة للوعي، فتم الاتصال بالصليب الأحمر، الذي يوفر خدمات لمائتي شخص موجودين في الملجأ المذكور، إلا أن أطقم الإسعاف لم تستطع إنقاذ حياتها، إذ تأكدت وفاتها بحضور القاضي.

وحسب المصدر ذاته، فإنه يرجح أت تكون الشابة المغربية المذكورة توفت نتيجة سكتة قلبية، وأشار إلى أنها كانت قيد حياتها تتعرض لنزيف من الأنف، ما يستدعي إجراء تشريح لتدقيق أسباب الوفاة.

يذكر أن العالقين المغاربة في الخارج، الذين يتجاوز عددهم 27 ألف شخص، باتت تتوالى قصصهم المأساوية، بين من اشتد عليه المرض خارج الوطن، ومن فارق أطفاله الصغار لمدة باتت تقارب الشهرين، ومن فقد عمله، أو مورد رزقه، في ظل غياب أي تصريح حكومي واضح حول مستقبل حل هذه الأزمة، أو تحديد تاريخ واضح لإعادتهم إلى أرض الوطن، كما فعلت جل دول العالم.