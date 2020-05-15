بعد مخالطته لمسؤول مصاب بكورونا.. وزير الصحة الموريتاني يخضع للحجر الصحي

قرر وزير الصحة الموريتاني، محمد نذيو ولد حامد، أمس الخميس، دخول الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة أحد المسؤولين في وزارته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ولد حامد، في بلاغ، نشرته وزارة الصحة عبر صحفتها على موقع “فايسبوك” إن “أحد مديري وزارة الصحة، زوج إحدى المريضات، تأكدت إصابته بالفيروس”، مشيراً إلى أن ذلك الشخص شارك، أخيرا، في اجتماع في الوزارة حول تدابير توفير الأدوية في السوق.

وأضاف الوزير: “رغم التدابير الاحترازية، التي نتخذها تلقائياً في لقاءاتنا، فإنني قد قررت أن أحجر نفسي طوعياً لتفادي أي اختلاط حتى يثبت عدم الإصابة بالفيروس”.

يذكر أن وزارة الصحة الموريتانية أعلنت، مساء أمس، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 20، بينها حالتا وفاة و6 حالات تعاف.