اعتقال 4 مشتبهين بحيازة سلاح في قرية سالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 3 أشخاص وامرأة، من قرية سالم، بشبهة ضلوعهم بحيازة سلاح وزجاجات حارقة، ومددت المحكمة، صباح اليوم الجمعة، اعتقال المشتبهين، فيما أطلقت سراح المرأة للحبس المنزلي.
ووفقا لادعاء الشرطة فإنه أجري تفتيش من قبل قوات خاصة تابعة للشرطة في أحد منازل القرية، وضبط مسدس وزجاجات حارقة معدة للاستخدام، جرى التحفظ عيها ونقلها للمخبر الجنائي لتقصي البيانات.
وبعد الانتهاء من التفتيش، اعتقلت الشرطة صاحبة المنزل و3 آخرين من أبناء العائلة، وفي جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم، تم تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة لغاية يوم الإثنين المقبل، فيما أطلق سراح المرأة للحبس المنزلي، لمدة 5 أيام.
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