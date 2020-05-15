شكرا لقرائتكم خبر عن 885 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 885 حالةإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 ، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالاتالمسجلة في البلاد الى 12860 حالة ، في حين تم تسجيل 189 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة جديدة .

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