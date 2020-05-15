شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا ... 138 وفاة و 549 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا اليوم 138 حالة وفاة و 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) . وأفادت السلطات الصحية الإسبانية بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 27459 حالة فيما بلغ عدد الإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 230183 حالة. وأوضحت أن 124571 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا منهم 11493 مصابا في وحدات العناية المركزة في حين تماثل 144783 حالة للشفاء.

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