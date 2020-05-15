وفاة عامل حصيلة حريق بابل

افاد مصدر امني، الجمعة، بوفاة عامل حصيلة الحريق الذي اندلع في محافظة بابل اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عاملاً توفي في الحريق الذي اندلع داخل عمارة في محافظة بابل"، مشيراً الى "اخماد الحادث بالكامل".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الجمعة، باندلاع حادث حريق بعمارة تجارية في بابل.
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