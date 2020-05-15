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وفاة عامل حصيلة حريق بابل

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افاد مصدر امني، الجمعة، بوفاة عامل حصيلة الحريق الذي اندلع في محافظة بابل اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عاملاً توفي في الحريق الذي اندلع داخل عمارة في محافظة بابل"، مشيراً الى "اخماد الحادث بالكامل".

 

وكان مصدر امني افاد، اليوم الجمعة، باندلاع حادث حريق بعمارة تجارية في بابل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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