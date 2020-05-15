الدوري الروسي يعود الشهر المقبل مع السماح للأندية بإجراء 5 تبديلات

2020-05-15 | 14:29
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قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد اجتماع أعضائها عن بعد عبر الفيديو، استكمال منافسات الدوري الممتاز اعتبارا من 21 حزيران المقبل.
- عودة الدوري الروسي الممتاز اعتبارا من 21 يونيو المقبل
- السماح للأندية بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3 كما كان معتادا
- سيتم تحديد أماكن مباريات الدوري مع مراعاة الوضع الوبائي
- الفريقان اللذان ينهيان منافسات الدوري الروسي الممتاز في المركزين الـ15 والـ16 يهبطان إلى الدرجة الأدنى، على أن يصعد متصدر دوري الدرجة الأولى ووصيفه إلى دوري الأضواء.
وتوقف الدوري الروسي الممتاز في مارس الماضي، خوفا من انتشار فيروس كورونا.
ويتصدر زينيت بطرسبورغ، ترتيب الدوري الروسي برصيد 48 نقطة، ويتقدم بفارق 7 نقاط أمام أقرب منافسيه كراسنودار، وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.
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