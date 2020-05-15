الدوري الروسي يعود الشهر المقبل مع السماح للأندية بإجراء 5 تبديلات

وبحثت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها، وضع كرة القدم الروسية على خلفية تفشي فيروس كورونا ، وخرج الاجتماع بالقرارات التالية:

- عودة الدوري الروسي الممتاز اعتبارا من 21 يونيو المقبل

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- السماح للأندية بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3 كما كان معتادا



- سيتم تحديد أماكن مباريات الدوري مع مراعاة الوضع الوبائي

- الفريقان اللذان ينهيان منافسات الدوري الروسي الممتاز في المركزين الـ15 والـ16 يهبطان إلى الدرجة الأدنى، على أن يصعد متصدر دوري الدرجة الأولى ووصيفه إلى دوري الأضواء.

وتوقف الدوري الروسي الممتاز في مارس الماضي، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر زينيت بطرسبورغ، ترتيب الدوري الروسي برصيد 48 نقطة، ويتقدم بفارق 7 نقاط أمام أقرب منافسيه كراسنودار، وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.