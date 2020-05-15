صحة الكرخ تعلن سلامة 40 ملامساً لمصاب بكورونا جنوبي بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن سلامة 40 ملامساً لمصاب بكورونا جنوبي بغداد.

وقالت صحة الكرخ في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "40 ملامساً لمصاب بفيروس كورونا في السيدية تم التأكد من سلامتهم".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الخميس، عن تسجيل 111 اصابة جديدة بالفيروس و62 حالة شفاء.