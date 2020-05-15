ملك الأردن: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام كبير مع عمان

اعتبر الملك الأردني عبدالله الثاني، الجمعة، إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن. وقال الثاني في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألماني إن "حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية"، مشدداً على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدماً".



ولفت الملك الأردني إلى أنه "إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة".



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