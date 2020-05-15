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عالم أوبئة يكشف عن مدة العيش مع كورونا قبل العودة للحياة الطبيعية

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اعتبر مدير المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتزبرغ، أن الناس سيعانون من فيروس ليس فقط هذا الصيف، ولكن ربما بقية حياتهم أيضا وسيقضونها في محاولة كفاحه.
وأوضح العالم غينتزبرغ في مقابلة نقلتها NSN اليوم: "سوف نعيش بشكل طبيعي فقط بعد أن نبدأ بالتطعيم الشامل".

وأكد أن "القضية حاليا هي مكافحة العدوى وعدم ترك الفيروس يتفشى أينما يحلو له".

وأشار إلى أن "كل بلد لديه جدول تطعيم خاصا به، ويتم تخصيص الكثير من المال لتصنيع اللقاحات، وإلا فإن معدل الوفيات سيكون أعلى".


ووفقا للعالم غينتزبرغ "سيظهر اللقاح في غضون بضعة أشهر أو حتى نهاية العام. بعد ذلك، ستصبح العدوى بالفيروس التاجي قابلة للإدارة".

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الامريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض مرتبطة بالفيروس التاجي في العالم بلغ 302462، بزيادة 5242 شخصا خلال يوم واحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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