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إصابات في قمع الاحتلال لصلاة الجمعة تزامنا مع ذكرى النكبة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

داوود عبدالرؤوف

الجمعة 2020/5/15 03:24 م بتوقيت أبوظبي

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيين خلال إقامتهم صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة في بلدة الساوية، جنوب نابلس في شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن قوات الاحتلال هاجمت الفلسطينيين وأطقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم ما فجر مواجهات بين الجانبين.

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وبدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح تلقت ”الخليج 365” نسخة منه إن طواقمنا "تعاملت  مع إصابة بقنبلة غاز بشكل مباشر بالبطن تم نقلها للمستشفى و٤ إصابات بالغاز تم علاجهم ميدانيا خلال مواجهات في بلدة الساوية قرب نابلس".

وكانت فصائل العمل الوطني بمحافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان دعت لإقامة الصلاة في الأراضي المهددة بالمصادرة تزامنا مع الذكرى السنوية ال 72 للنكبة.

ويحيي الفلسطينيون اليوم الجمعة الذكرى السنوية ال 72 لنكبة العام 1948.

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