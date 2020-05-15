"صندوق الاقتراع" بالأمم المتحدة يصمد أمام كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد-باندي، على مبدأ الاقتراع "ببطاقات سرية بلا اجتماع بكامل أعضائها" البالغ عددهم 193، لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2021-2022.
وقال محمد-باندي، في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إنه يستبعد، على الرغم من الوباء الذي يمنع التجمعات في مقر الأمم المتحدة، فكرة أي تصويت الكتروني أثار استياء دول عدة بينها بلدان مرشحة لعضوية مجلس الأمن.
وأضاف أنه ستتم دعوة الناخبين الـ193 للحضور إلى مكان للتصويت، سيكون مقر الأمم المتحدة على الأرجح، للإدلاء بأصواتهم كل بدوره خلال "فترة زمنية" تحدد مسبقا.
ووضعت هذه الخطة الخاصة بسبب الوباء والتدابير المطبقة في نيويورك لتطبيقها.
في الأوقات العادية يجري كل عام اختيار خمس من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالاقتراع السري في القاعة الكبيرة للجمعية العامة في مراسم معدة مسبقا لتجنب أي اعتراضات.
وتثق المكسيك والهند من انتخابهما لأن كلا منهما مرشحة وحيدة عن منطقتها، الأولى أمريكا اللاتينية والثانية آسيا.
وتتنافس ثلاث دول أخرى على المقعدين العائدين إلى أوروبا الغربية ومجموعات أخرى، هي إيرلندا والنروج وكندا وترشحت دولتان هما كينيا وجيبوتي لمقعد أفريقيا.
ومن المقرر أن يجري التصويت في 17 يونيو/حزيران المقبل، لكن الرسالة لا تشير سوى إلى يونيو بدون تحديد موعد دقيق ما يسمح بتغيير اليوم حسب الظروف.
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