"مسودات" أممية حول كورونا تتحطم على صخرة الخلاف الصيني الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى الخلاف الصيني الأمريكي بشأن منظمة الصحة العالمية وفيروس كورونا المستجد وقضايا تجارية أخرى، بظلاله على مسودات أممية لتبني تحرك دولي في مواجهة الجائحة العالمية.

وجاءت آخر هذه المحاولات من جانب إستونيا وألمانيا في مسعى للتغلب على الخلاف بين بكين وواشنطن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكن الخطوة تواجه عثرة جديدة مع تفاقم الأزمة.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 منذ أكثر من 7 أسابيع الاتفاق على نص يهدف في نهاية الأمر إلى دعم دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 23 مارس/ آذار لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يمكن للعالم التركيز على الجائحة.

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لكن المحادثات بشأن مسودة قرار أعدتها فرنسا وتونس تعثرت بسبب مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن الدعوة إلى دعم منظمة الصحة العالمية. ولا تريد الولايات المتحدة الإشارة إلى المنظمة العالمية بينما تصر الصين على ضرورة أن يتضمن القرار ذلك.

ولذلك وزعت إستونيا وألمانيا يوم الثلاثاء الماضي مسودة قرار جديدة على مجلس الأمن تركز ببساطة على تأييد جوتيريش والدعوة إلى هدنة إنسانية في الصراعات حول العالم لمدة 90 يوما. ولا تتضمن أي إشارة إلى منظمة الصحة العالمية.

وقالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة عبر الإنترنت يوم الخميس مع معهد السياسة التابع لجامعة نورث كارولاينا "كل ما نريد أن نراه هو قرار ينص على وقف إطلاق النار".

وأضافت "لا يهم أي دولة تطرح هذا القرار. المهم أنه مبسط، يتحدث عن وقف عالمي لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أشد الحاجة إليها"، مشيرة إلى دعم المسودة التي أعدتها إستونيا وألمانيا.

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غير أن دبلوماسيا صينيا، تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه، قال إن المسودة الفرنسية التونسية، التي شملت إشارة ضمنية إلى منظمة الصحة العالمية "لا تزال تتمتع بالدعم الساحق من الأعضاء وتمثل أفضل سبيل للمضي قدما".

وأضاف: "لا توجد إمكانية لتبني المسودة الألمانية الإستونية".

وأوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة، إحدى وكالات الأمم المتحدة، بعد أن اتهمها الرئيس دونالد ترامب بالتركيز أكثر من اللازم على الصين وبتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وهو أمر نفته المنظمة.

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وبدا الأسبوع الماضي أن مجلس الأمن توصل إلى حل وسط بشأن مسودة القرار الفرنسية التونسية. فبدلا من ذكر منظمة الصحة بالاسم، أشارت المسودة إلى "الوكالات الصحية المتخصصة". ولا ينطبق هذا الوصف إلى على منظمة الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن رفضت تلك اللغة. وقال الدبلوماسي الصيني إن بكين وافقت على الحل الوسط.

ورغم أن مجلس الأمن، المنوط به الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لا يمكنه فعل الكثير للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، يقول دبلوماسيون ومحللون إنه يمكن أن يظهر وحدة عالمية بدعمه دعوة جوتيريش إلى وقف إطلاق النار.