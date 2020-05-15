لافروف يرفض اتهامات ميركل لروسيا بالقرصنة

رفض وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الجمعة، اتهامات المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لروسيا بـ"القرصنة".

وفي شأن آخر، قال لافروف إن السلطات الروسية لا تنوي إخفاء البيانات المتعلقة بمستوى الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19".

وشدد لافروف، للصحفيين ردا على سؤال عن إخفاء بيانات الوفيات، "فيما يتعلق بالإحصاءات المتعلقة بالفيروس التاجي، بالعودة إلى جوهر سؤالك، أؤكد لك أن السلطات الروسية ستكون آخر من يرغب في إخفاء الحقيقة. هذه ليست نكتة، هذه حياة الناس واللعب بحياتهم هو أمر مشين. وهو أمر مشين أيضا استخدام هذا كأداة لتشويه سمعة أي دولة".