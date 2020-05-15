القبض على 38 في تركيا للاشتباه في صلتهم بهجوم مسلح

قال مكتب الحاكم اليوم الجمعة إن السلطات التركية ألقت القبض على 38 شخصا منهم الزعيم المحلي لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للاشتباه في صلتهم بهجوم مسلح أسفر عن مقتل شخصين في إقليم فان في شرق البلاد.
واستهدف الهجوم الذي وقع أمس الخميس اثنين من موظفي البلدية ومدنيا كانوا عائدين بعد توزيع مساعدات في أحد الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.
واتهم فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وغيره من المسؤولين حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم.
ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.
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