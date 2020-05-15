رفع سعر أسطوانة البوتاجاز وزيادة ضريبة القيمة المضافة.. الحكومة توضح حقائق هامة للمواطنين

كتب: ضياء السقا

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي على 12 شائعة، جرى تداولها خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمثلت الشائعات في رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة 2020/2021، ووقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021.

كما تضمن الشائعات تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج وتراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا وتداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن و نقص الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، ووقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى وعدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول.

ونفت الحكومة أيضا إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف وتصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في نهر النيل.

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وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد أعلن في تقريره الأسبوعي، 7 حقائق حول فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان، الجمعة، إنه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.

ولفت إلى الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف.

وقال المركز إن التركيز الأكبر للدولة حالياً على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواءً المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة، مشددا على أنه لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات ضمن استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي فيروس كورونا، بجانب تنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج.

وأكد أنه لا صحة لإغلاق لمستشفيات الصدر والحميات التي يجري رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازي مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين.