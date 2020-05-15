قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات وحلقة الوصل مع عصابات موجودة في سوريا

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة سيارات من نوع: "هيونداي I 10"، "كيا بيكانتو" وفان "H1"، ضمن محافظة البقاع. على الأثر، كثف ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ اجراءاته العملانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصل الى معرفة هوية الرأس المدبر لهذه العمليات. بتاريخ 8/5/2020 وفي محلة الدلهمية/ زحلة، تمكن عناصر هذا المكتب من توقيفه، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني)".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة /14/ ​سيارة​ من الأنواع المذكورة من عدة مناطق في ​البقاع الغربي​ والاوسط وبيعها وتصريفها الى ​سوريا​. وقد اعترف بنقل /30/ سيارة مسروقة من محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​ الى سوريا عبر ​بلدة القصر​ لصالح عصابات سرقة السيارات. كما تبين انه من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بموجب /8/ ملاحقات عدلية بجرم سرقة سيارات. التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".