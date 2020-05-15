طعمة امل الشفاء العاجل للمصابين بكورونا من ابناء اقليم الخروب

أعرب عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​نعمة طعمة​ في تصريح، عن تضامنه ووقوفه إلى جانب أبناء شحيم وبرجا وكل الإقليم الحبيب والجبل والوطن، داعيًا الجهات المعنية ولا سيما الصحية إلى ضرورة إعطاء العناية المطلوبة ل​إقليم الخروب​ بعد تعرُّض عدد من أبنائه لإصابات بوباء ​كورونا​، مشيرًا إلى أنّ اللقاء الديمقراطي يقوم بدور أساسي ومفصلي في هذه المسألة وكان سباقًا منذ فترة في توفير كل المستلزمات لمواجهة هذا الوباء، وقد حجز أحد الفنادق في الإقليم تحسُّبًا لأي طارئ.

واضاف: "ما أحوجنا اليوم وفي هذه الظروف الحرجة التي تواجه ​العالم​ بأسره من خلال هذا الوباء الفتاك، وصولاً إلى ما يحصل في وطننا ​لبنان​ من أزمات معيشية واجتماعية، ما أحوجنا إلى ضرورة الترفُّع عن الصغائر ووقف المماحكات والمساجلات، وتسخير كل الجهود من أجل مواجهة هذا الوباء والعمل على دعم الناس اجتماعيًا ومعيشيًا من أجل صمودهم وسلامتهم في ظل ما يعانونه من أوضاع قاسية"، آملاً للمصابين من أبناء إقليم الخروب والوطن الشفاء العاجل، ومتمنّيًا الالتزام المنزلي للحفاظ على سلامتهم و​سلامة​ أقربائهم.