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مراقبو وزارة الاقتصاد اقفلوا سوبرماركت في كفرجوز لعدم اعلانها الاسعار

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قام فريق من مراقبي ​وزارة الإقتصاد​ في ​النبطية​ بمؤازرة دورية من دائرة أمن عام النبطية الإقليمية و​شعبة المعلومات​ في النبطية - دائرة الامن القومي، باقفال سوبر ماركت Redy في كفرجوز- النبطية، وختمها بالشمع الاحمر بناء على إشارة من المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​.

وتم تنظيم ​محضر ضبط​ وتوقيف مديرة الفرع في النبطية بسبب عدم الإعلان عن أسعار بعض الأصناف، وعدم إبراز الفواتير وعدم مطابقة الأسعار بين الرفوف والفواتير.

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