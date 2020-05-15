مراقبو وزارة الاقتصاد اقفلوا سوبرماركت في كفرجوز لعدم اعلانها الاسعار

قام فريق من مراقبي وزارة الإقتصاد في النبطية بمؤازرة دورية من دائرة أمن عام النبطية الإقليمية وشعبة المعلومات في النبطية - دائرة الامن القومي، باقفال سوبر ماركت Redy في كفرجوز- النبطية، وختمها بالشمع الاحمر بناء على إشارة من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.
وتم تنظيم محضر ضبط وتوقيف مديرة الفرع في النبطية بسبب عدم الإعلان عن أسعار بعض الأصناف، وعدم إبراز الفواتير وعدم مطابقة الأسعار بين الرفوف والفواتير.
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