الجيش: توقيف 4 أشخاص وضبط آليات محملة بمواد مختلفة معدة للتهريب

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "وحدات الجيش أوقفت في ​منطقة البقاع​ 3 أشخاص وضبطت 3 صهاريج محملة بحوالى 60647 ليتراً من مادة ​المازوت​ الأخضر. كما تم توقيف شخص واحد وضبط بيك آب محمل بمواد تنظيف و​مواد غذائية​ على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، وتمت إزالة 3 جسور حديدية على المعابر غير الشرعية. وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة"، مشددة على أن "المؤسسة العسكرية​​​​​​​ تتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية".

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