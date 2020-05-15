نهرا: لمتابعة حالة الوافدة في دار بعشتار واعطائها الارشادات خلال فترة الحجر

طلب ​محافظ​ ​لبنان​ ​الشمال​ي القاضي ​رمزي نهرا​ في كتاب وجهه الى قيادة منطقة درك الشمال الاقليمية طلب فيه "الايعاز لمن يلزم تقديم المؤازرة الأمنية لمتابعة حالة الوافدة في منطقة دار ​بعشتار​ واعطائها الارشادات اللازمة خلال فترة ​الحجر المنزلي​".

وقد جاء في نصه:"عطفا على مراسلة قائمقام الكورة المسجلة لدينا تحت رقم 933/2020 بتاريخ 14/5/2020. والمتضمن كتاب رئيس بلدية دار بعشتار ​قضاء الكورة​ الذي يفيد عن امتناع عائلة الوافدة من دولة قطر من استقبال فريق التدخل السريع المؤلف في بلدية دار بعشتار لمتابعة اجراءات الحد من وباء ​كورونا​ المستجد لتفقد مكان عزل الوافدة.

لذلك، نطلب اليكم الايعاز لمن يلزم تقديم المؤازرة الأمنية لاعضاء فريق التدخل السريع واعضاء ​لجنة الصحة​ في ​البلدية​ بالتنسيق مع طبيب ​القضاء​، للكشف على المكان الذي ستتخذه السيدة س. ح للعزل المنزلي واعطائهاالارشادات والتعليمات الوقائية الواجب اتباعها خلال فترة الحجر المنزلي، وفق موعد سيحدد من قبل البلدية المعنية وابلاغها التعاون مع اللجنة المذكورة اعلاه تحت طائلة المسؤولية، والادعاء بموجب المادة 604 من قانون العقوبات ومخالفة التوصيات الصادرة عن لجنة ادارة الكوارث الوطنية والتعميم رقم 70/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بالخصوص والافادة. تبلغ نسخة لجانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال".