نقابة محامي طرابلس: تخلية 90 موقوفا احتياطيا لحمايتهم من كورونا

اطلقت ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ 90 قرار تخلية سبيل خلال 8 ايام، وتحضر لاطلاق الخطة "ب" انفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بابعادها الانسانية والوطنية للاسهام في اطلاق سراح وتخلية سبيل المساجين الموقوفين احتياطيا وذلك بالتنسيق والتعاون في ما بين الجسم القضائي في ​الشمال​ ونقيب المحامين في طرابلس ​محمد المراد​، ومتابعة حثيثة ويومية من أعضاء لجنة السجون في النقابة.



واصدرت نقابة المحامين في طرابلس بيانا مفصلا عن أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة من الأسبوع الفائت، وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، حيث توزع على الشكل الآتي:

- قراران بتخلية سبيل عن الهيئة الإتهامية في الشمال برئاسة الرئيس الأول ​رضا رعد​، بكفالات بسيطة ودون كفالات.

- 48 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات، عن ​محكمة​ جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي.

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- 13 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي.

- 10 قرارات تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات عن قضاة التحقيق: رامي الحاج، ناجي دحداح، جوسلين متى، .جناح عبيد، ​أحمد رامي الحاج​، هدى الحاج، بلال ضناوي.

-15 قرار تخلية سبيل عن محكمة جزاء طرابلس برئاسة ​القضاة​ زياد دواليبي، ريان نصر، هنادي جابر.

- قراران بتخلية سبيل عن محكمة جزاء حلبا برئاسة القاضي لطفي نصر عبر الـ Call Center.

- 24 جلسة إستجواب عن بعد، في دائرة التحقيق الإلكتروني في قصر عدل طرابلس، عبر برنامج Zoom، بالتعاون والتنسيق مع غرفة Call Center في نقابة المحامين في طرابلس، بالإضافة الى جلسة جزائية للرئيس زياد دواليبي عبر " الواتساب".

