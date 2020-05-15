وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 891

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الى 891، مبينة أن 3 حالات تعود لمواطنين مقيمين منها لإمرأة حامل ستضع مولودها اليومين، و2 من الوافدين تم تشخصيها بعد مرور أيام على وصولها الى لبنان.

وكشفت أن عدد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغت 1330 فحصا، وصفر فحص للوافدين، موضحة أن عدد حالات الشفاء المخبري بلغت 246، فيما لا يزال عدد الوفيات مستقرا على 26 حالة.