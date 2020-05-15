مقتل ضابط عراقي في انفجار شمالي بغداد

اشارت خلية الاعلام الامني في بيان الى ان "انفجار عبة ناسفة اسفر عن مقتل ضابط عراقي برتبة رائد شمالي بغداد"، لافتة الى ان "العبوة انفجرت على قوة تابعة لفوج مغاوير الأول قيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية"، مضيفة: "العبوة ادت ايضا الى جرح أربعة عسكريين".
وتواصل القوات العراقية، بمشاركة المقاتلين من الحشد العشائري، في ثلث مساحة العراق، غربا، في الصحراء الحدودية بين ثلاث دول، تقدمها لتدمير فلول عناصر "داعش".
وأكد قائم مقام قضاء حديثة غربي الأنبار، مبروك حميد الجغيفي، في تصريح أن القوات الأمنية، وعمليات الجزيرة، والحشد العشائري، تنفذ يوميا واجبات لملاحقة فلول "داعش"في صحراء المحافظة، غربي البلاد.
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