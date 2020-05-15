الامم المتحدة: تعرض 17 مرفقا صحيا في ليبيا للقصف منذ بداية العام

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن "17 مرفقا صحيا تعرضوا للقصف والاعتداء منذ بداية العام الحالي"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات لا تزال مستمرة إذ تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس". كما دانت البعثة "جميع الاعمال التي تعرض المدنيين للخطر، وتمنع الناس من الوصول الى الخدمات المنقذة للحياة".
وقد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، في تصريح سابق تعرض مستشفى طرابلس "لأضرار جزئية، خاصة في قسمي الأمراض السارية والجلدية".
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