الصحة المغربية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يبلغ 6623

أشارت وزارة الصحةالمغربية الى أنه "تم تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا واجمالي عدد الاصابات بلغ6623 "، لافتة الى أن "عدد المتعافين ارتفع إلى 3383 والوفيات تستقر عند 190".
هذا ولفت مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة المغربية محمد اليوبي الى انه "إذا لم تتخذ إجراءات واحتياطات الوقاية لمنع انتشار الفيروس، فلا يمكن أن نقضي في ظرف وجيز عليه" ودعا المغاربة إلى "مزيد من الحذر والتقيد بإجراءات العزل الصحي".
ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية في المغرب، في 20 مايو الحالي، بعد أن انتهت المرحلة الأولى التي استمرت من 20 مارس إلى 20 نيسان الماضيين.
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