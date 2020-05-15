سلطات الصين: الصحة العالمية لم توجه أي طلب لزيارة أي من مختبراتنا الطبية

أعلن المسؤول في اللجنة الدولية للصحة التابعة لوزارة الصحة الصينية، لي مين تشو، أن ​منظمة الصحة العالمية​ لم ترسل طلبات لزيارة أي مختبر طبي في الصين، مضيفا أن التقارير التي تحدثت عن رفض السماح بدخول مختبر ووهان غير صحيحة.

وتحدثت تقارير في وقت سابق أن بكين رفضت إجراء منظمة الصحة العالمية تحقيقا في مدينة ووهان، مصدر تفشي الفيروس.

ومنذ تفشي فيروس كورونا "COVDI-19" في ووهان في نهاية كانون الأول من العام الماضي، ظهرت تفسيرات عديدة، منها من يرجح تسرب الفيروس من مختبر بيولوجي في مدينة ووهان الصينية، وهو ما تنفيه ​السلطات الصينية​.

كذلك تتهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بإخفاء معلومات عن مصدر فيروس كورونا وهددت بفرض عقوبات ضد بكين.