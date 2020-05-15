وزارة الصحة الإيرنية: تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية كيانوش جيهانبور، عن تسجيل 2102 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال ​الساعات​ الـ24 الأخيرة، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي في البلاد إلى 116.635، محذرا من بؤر جديدة للعدوى.

يذكر أن هذا العدد من ​الإصابات​ هو الأعلى منذ أكثر من شهر، وحذرت