وزارة الصحة الإيرنية: تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، عن تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي في البلاد إلى 116.635، محذرا من بؤر جديدة للعدوى.
يذكر أن هذا العدد من الإصابات هو الأعلى منذ أكثر من شهر، وحذرت
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