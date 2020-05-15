جونسون وخطيبته يشاركان في حملة تصفيق لتحية الطواقم الطبية

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شارك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وخطيبته كاري سيموندز، في التقليد الأسبوعي لتحية الطواقم الطبية في بريطانيا وذلك تقديراً لجهودهم في خط المواجهة الأول للقضاء على فيروس كورونا.



ونشر بوريس جونسون، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو حيث ظهر برفقة خطيبته أمام باب مقر رئيس الوزراء البريطاني في مبنى رقم 10 داونينغ ستريت، وهم يصفقون لتحية الفرق الطبية، وكتب "شكراً لهؤلاء الأشخاص الرائعين الذين يهتمون بنا جميعاً عندما نكون فى أمس الحاجة إليها.. الليلة، صفقنا لكم جميعاً".

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