شكرا لقرائتكم خبر عن موالون لأردوغان يكشفون عن أطماع رئيسهم التوسعية: دعاوى قضائية لضم ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية أن مراسل صحيفة يني عقد في أنقرة، حاجي ياكيشيكلي الموالية لاردوغان ، جدد الحديث عن أطماع توسعية لتركيا في أراضي دول أخرى، كانت قديما تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية.

وأشارت الصحيفة الى أن الصحفي التركي قال إن جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل ومئة من منظمات المجتمع المدني في تركيا يستعدون لرفع دعوى قضائية لضم الجزر الإثني عشر -التي عليها خلاف مع اليونان- والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية وليبيا إلى الأراضي التركية.

وعبر حسابه تويتر نشر ياكيشيكلي تغريدة بعنوان “الخبر المذهل”، أشار خلالها إلى إمكانية إعادة ضم هذه الأراضي إلى تركيا، قائلا: “ها هو الخبر المذهل! جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل بالتعاون مع مئة من منظمات المجتمع المدني التركي يستعدون لفتح دعاوى دولية بشأن الجزر الإثني عشر وليبيا وكريت والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية. بالإمكان ضم هذه الأراضي إلى تركيا مجدد.