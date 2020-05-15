كاتب سعودى: المرحلة القادمة من مكافحة الإرهاب طرد قطر من المنظمات العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب السعودى خالد الزعتر على التهديدات القطرية بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن المرحلة القادمة من مكافحة الإرهاب ستتم من خلال طرد قطر من المنظمات العربية والخليجية.
وقال فى تغريدة بثها عبر شبكة تويتر :"بإذن الله المرحلة الثانية من مراحل مكافحة الإرهاب ، تكون بطرد قطر من المنظمات الخليجية والعربية وتشديد العزلة عليها ، وقطع العلاقات مع تركيا وخنق أردوغان إقتصادياً
وأضاف فى تغريدة أخرى :"اردوغان مجرد ظاهرة صوتية يتاجر بالشعارات لتحريك قطيعه ممن يتبعونه لو أرادت دول الخليج ذات الثقل الإقتصادي خنق أردوغان إقتصادياً لن يأخذ ذلك وقتاً إلا وجعلت أردوغان يأتي راكعاً ذليلاً "
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