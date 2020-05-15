الرئيس النمساوي يدعو إلى تضافر الجهود الدولية للتغلب على أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (أ ش أ):
دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى تضافر الجهود المحلية والدولية للتغلب على أزمة جائحة كورونا.
جاء ذلك في خطاب للرئيس النمساوي اليوم الجمعة بمناسبة مرور 65 عاما على توقيع معاهدة الدولة والتي تم بموجبها استقلال وسيادة البلاد في عام 1955.
وأوضح الرئيس النمساوي - في خطابه - أن معاهدة الدولة هي نتيجة "فعل قوة جماعي".. داعيا إلى بذل جهود مشتركة للحد من البطالة المرتفعة بعد أزمة الجائحة وإعادة الأعمال التجارية والمجتمع مرة أخرى إلى طبيعتها.
وقال فان دير بيلين إن حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع حققت نجاحا إلى حد كبير خلال الأزمة.. مشيرا إلى أننا نريد حاليا أن ننظر إلى المستقبل ونوجد وضعا جيدا لما يجب أن تبدو عليه حياتنا.
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