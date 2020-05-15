بسبب الطقس السيئ.. انهيار ٤ منازل وإصابة ١٢ شخصًا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أفاد مصدر مسئول بغرفة عمليات إدارة الأزمات المركزية بمحافظة قنا، أن موجة الطقس السيئ وحركة الرياح الشديدة أسفرت خلال ٢٤ ساعة بمحافظة قنا ومراكزها عن انهيار ٤ منازل، بمراكز الوقف ونجع حمادي ودائرة مركز قنا ما تسبب في إصابة ١٢ شخصًا بجروح وكسور.

وأشار المصدر إلى أن موجة الطقس السيئ تسببت في سقوط ٣٦ شجرة و ٢ عمود كهرباء، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بقنا رفع كالة الطواريء بكافة مجالس المدن والقرى، للحد من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن موجة الطقس الحالية.