محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :
أفاد مصدر مسئول بغرفة عمليات إدارة الأزمات المركزية بمحافظة قنا، أن موجة الطقس السيئ وحركة الرياح الشديدة أسفرت خلال ٢٤ ساعة بمحافظة قنا ومراكزها عن انهيار ٤ منازل، بمراكز الوقف ونجع حمادي ودائرة مركز قنا ما تسبب في إصابة ١٢ شخصًا بجروح وكسور.
وأشار المصدر إلى أن موجة الطقس السيئ تسببت في سقوط ٣٦ شجرة و ٢ عمود كهرباء، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بقنا رفع كالة الطواريء بكافة مجالس المدن والقرى، للحد من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن موجة الطقس الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الطقس السيئ.. انهيار ٤ منازل وإصابة ١٢ شخصًا في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.