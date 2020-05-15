بالصور.. إزالة فيلا دون ترخيص بمنطقة الكينج مريوط في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
شن حي العامرية ثان في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة فيلا دون ترخيص بمنطقة الكينج مريوط، وذلك في إطار جهود التصدي لأعمال البناء المخالف.
كانت وحدتي التدخل السريع والإزالة بحي العامرية ثان رصدت أعمال بناء فيلا دون ترخيص خلف معهد الكينج مريوط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين من المعاينة وجود فيلا دون ترخيص مكونة من طابق أرضي وآخر علوي على مساحة 150 مترًا مربعًا، وجرى إزالتها حتى سطح الأرض والتحفظ على مواد البناء.
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالله، رئيس حي العامرية ثان في الإسكندرية، إن الفيلا صادر لها قرار إزالة رقم 66 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة.
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