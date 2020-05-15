محافظة جنوب سيناء تناشد المنشآت السياحية التزام ضوابط استقبال الزائرين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أهاب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بملاك المنشآت السياحية عدم خرق القانون، واتباع الضوابط والشروط الخاصة باستقبال الزائرين من السياحة الداخلية، تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون.

وقال المحافظ إن ملاك المخيمات والمنشآت التابعة للمحليات، ملتزمين بقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط الإقامة بجميع المنشآت وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد المحافظ في بيان له اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء أعلن عن ضوابط إقامة النزلاء بمحافظة جنوب سيناء، وهذه الضوابط جرى وضعها بالتنسيق بين وزارة السياحة، وكل من وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن هذه الضوابط تتضمن أنه على كل منشأة "مخيمات - فنادق – شاليهات" وخلافة تابعة للمحافظة، أن تتقدم بطلب رسمي إلى محافظة جنوب سيناء، لإعادة فتح المنشأة مع قديم تعهد كتابي من مالك المنشأة أو مديرها بالالتزام بما جاء بفحص وزارة الصحة والإسكان، وكذلك لا تزيد نسبة الإشغال عن 25 %، وتقوم وزارة الصحة "قطاع الطب الوقائي" بإجراء تفتيش دوري على المنشآت للتأكد من التزام المنشآت بالضوابط العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء.