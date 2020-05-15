لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 891

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- ( د ب أ ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم الجمعة إلى 891 إصابة، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة عن يوم أمس، واستقر عدد الوفيات عند 26.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها أصابتان من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 891 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات على 26 منذ 21 فيراير الماضي.

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وبلغ عدد الحالات الحرجة 4 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء246 .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 24 مايو الحالي.

وبدأ منذ 27 مارس الماضي ضبط حركة التنقل والانتقال والإقفال باستثناء الأفران والصيدليات وتنقل الصحافيين، من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، ثم مُددت حركة التنقل من الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة صباحاً .