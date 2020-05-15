محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):
انخفضت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة الروسية موسكو عن الخمسة آلاف إصابة لليوم الثالث على التوالي.
وذكر مركز عمليات مكافحة " كورونا" بالعاصمة الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 4748 إصابة جديدة بالعدوى في موسكو خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المدينة 135 ألفا و 464 حالة.
وأوضح أن عدد الوفيات الجديدة خلال اليوم الماضي بلغت في العاصمة 68 وفاة، لترتفع حصيلة الضحايا في المدينة جراء الفيروس التاجي إلى 1358 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تسجل أقل من 5000 إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.